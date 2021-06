Diseñan neurocables para la reparación de lesiones del sistema nervioso

Investigadores de la Universitat Politècnica de València (UPV), pertenecientes al Centro de Biomateriales e Ingeniería Tisular (CBIT), han diseñado y caracterizado in vitro unos nuevos neurocables para la reparación de lesiones del sistema nervioso. Según ha explicado el equipo del CBIT-UPV, a día de hoy no existe una terapia clínica eficaz para la regeneración de lesiones nerviosas que afecten a longitudes de nervio superiores a los 2 cm, donde el nervio no puede encontrar su objetivo.