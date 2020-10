Discusión sobre el Tercer Género en Bizancio

A lo largo de la historia los eunucos han sido un tema de discusión y de desencuentros; el sistema binario integrado en nuestras mentes y en las de sociedades pasadas (aunque no todas), nos hace dudar sobre la naturaleza de una persona que no cumpla con los roles de género. En cuanto al sexo, encontramos casos de hermafroditismos desde tiempos muy antiguos hasta los actuales. Si bien es cierto, esto no significa que el sexo sea acorde con el género, actualmente y desde una visión de la arqueología queer, podemos decir que no existen dos...