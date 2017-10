El discurso de Theresa May interrumpido por un comediante que le entrega un P45 falso (Eng)

En el Reino Unido y la República de Irlanda , un P45 es el código de referencia de un formulario titulado Detalles de los trabajadores que abandonan el trabajo. Ha sido parte de una broma a la primera ministra Theresa May cuando estaba tosiendo implacablemente por un dolor de garganta. La señora May fue interrumpida a principios de su discurso por el comediante Simon Brodkin, que logró llegar al podio para entregarle un P45, un aviso de despido, diciéndole que " Boris me pidió que le diera esto" en.wikipedia.org/wiki/P45_(tax)