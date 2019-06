La breve esquela estaba fechada en la nochebuena del año 1907, y era remitida por un señor llamado Albert a una tal Violet Wiltshire. "Querida Vie, no te decepciones si no vengo mañana, martes. Me siento muy mal ", decía la postal en cuyo anverso se veía una imagen del antiguo cuartel de Crownhill, ya desaparecido. La postal había sido despachada con una estampilla que mostraba la efigie del rey Eduardo VII.