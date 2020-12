Disco de la Semana: The Avalanches - We Will Always Love You

El concepto de ‘We Will Always Love You’ se basa en la «historia de amor entre Ann Druyan y Carl Sagan. Un amor tan grande que llegó al espacio literalmente gracias a que el «Disco Dorado» que enviaron allí, a través del astronave Voyager, incluía grabaciones de las ondas cerebrales de Druyan capturadas un día después de que Sagan le pidiera matrimonio. Lejos de empalagar con su estudio sobre el amor humano, The Avalanches han conseguido hacer un disco que conquistaría hasta a los extraterrestres. www.youtube.com/watch?v=BAbXOvLzDV8