Director de Vote Leave (Brexit) admite que ganaron porque se mintió al público [ENG]

Enterrado en un ensayo de 19.800 palabras en Spectator y escrito por el director de Vote Leave Dominic Cummings hay una admisión: El referéndum Brexit fue ganado por mentir al público. Admite que el NHS realmente no tomaría de vuelta nuestros 350 millones de euros de la UE, que la inmigración no sería realmente limitada, y que los niveles de vida no cambiarian si dejasen la UE. Todos los cuales son asuntos que el público en general votó y todos son incorrectos. Spectator: goo.gl/tnKuUK