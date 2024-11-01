Director del FBI pierde el caso de difamación contra exanalista que dijo que se le veía más en discotecas que en su oficina (ING)

El director del FBI, Kash Patel, perdió una demanda por difamación contra el exanalista Frank Figliuzzi, quien había dicho en TV que Patel se veía más en discotecas que en su oficina. El juez determinó que era una exageración retórica y no difamación. La derrota llega tras otra demanda presentada por Patel contra The Atlantic por un reportaje que lo describe preocupado por su puesto y con episodios de consumo excesivo de alcohol. El medio defiende su trabajo y el nuevo caso podría tener un resultado similar.
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A ver...que no iba los siete dias de la semana solo iba cinco.
Comparto debajo video en inglés de MS NOW de ayer con un resumen sobre los altos cargos de Trump que ya han sido despedidos. Interesante el caso de la Secretaria de Trabajo Lori Chavez-DeRemer.
www.youtube.com/watch?v=B3oIbypHFHc