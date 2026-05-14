El director de la CIA, John Ratcliffe, se reunió con el ministro del Interior en La Habana

El director de la CIA, John Ratcliffe, encabezó este jueves una delegación de Estados Unidos en una visita a Cuba para reunirse en La Habana con funcionarios del Gobierno cubano. Según un comunicado oficial, la visita fue aprobada tras una solicitud de Washington y contempla encuentros con representantes del Ministerio del Interior. El viaje ocurre mientras la isla atraviesa una grave crisis energética y tensiones crecientes con EEUU.