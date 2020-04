Director del CDC en EE.UU. afirma: test serológicos estarán disponibles para todos en la segunda ola a final de año [en]

El director de Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) en Estados Unidos confesó: "Creo que es importante enfatizar que aún no hemos probado que una vez que desarrollas anticuerpos, [desarrollas inmunidad protectora]." ... "Puede ayudar a los hospitales, con miras a la próxima ola, que creo que tendremos a fines del otoño o en invierno, pueden identificar un grupo de profesionales de la salud que ya no sean susceptibles de contagiarse." .. "Nos dará una comprensión mucho más precisa de la relación sintomática vs asintomática"