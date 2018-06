Los diputados alemanes interrogarán a Merkel

La canciller alemana, Ángela Merkel, tendrá que encarar este miércoles por primera vez las preguntas de los diputados en una sesión que abordará la próxima cumbre del G7, y el presunto fraude en el sistema de concesión de asilo. La canciller no conocerá de antemano el cuestionario del día y deberá responder de forma espontánea a las preguntas de los diputados durante una hora. Cada turno de preguntas no superará el minuto. Está previsto que esta sesión, que no se ha dado en 13 años, se celebre tres veces al año a partir de ahora.