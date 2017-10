Diputado de Podemos [Bolado] tendrá que el regularizar tiempo que dedica al Parlamento y el dinero que aporta a Podemos

La Secretaría de Acción Institucional Estatal de Podemos ha instado a la formación en Cantabria a “regularizar” a la mayor brevedad posible el dinero que Bolado aporta mensualmente al partido. Alberto Bolado se ha negado este lunes a valorar la resolución de la Secretaría de Acción Institucional Estatal de Podemos, pues ha asegurado que el partido no le ha comunicado nada “formalmente”. “Lo que no cumple con las formalidades no se puede valorar”, ha zanjado el parlamentario autonómico.