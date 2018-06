La diputada del PP Loreto Cascales se persona en el caso de la Clínica como perjudicada por ediles de su partido

El caso de la Clínica Gran Alacant, que ha provocado la dimisión del ex alcalde de Santa Pola y diputado provincial de Bienestar Social, el popular Miguel Zaragoza -imputado en la causa por supuesta prevaricación, malversación y cohecho- tiene una nueva y sorprendente acusación particular: la diputada nacional del PP, ex concejala de Santa Pola y presidenta local del partido Loreto Cascales Martínez.