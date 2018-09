Una diputada del PP en el Congreso declara a Mariano Rajoy "el auténtico presidente del gobierno"

La diputada del Partido Popular por Cádiz y ex alcaldesa de Jerez, María Jose García-Pelayo, en una pregunta parlamentaria defendió hoy al "auténtico presidente del Gobierno, Mariano Rajoy", para contraponer su actuación con la de la ministra de Defensa, Margarita Robles. García-Pelayo añadió que "el señor Sánchez ha dicho en público que las decisiones que usted toma usted misma no conoce las consecuencias. No solamente la ha dejado como una ministra boba, políticamente hablando, la ha dejado como una irresponsable".