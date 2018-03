La diputada nacional del PP Loreto Cascales, investigada en la causa de la clínica de Santa Pola

La diputada nacional del Partido Popular, Loreto Cascales, figura como investigada en la causa judicial abierta por el juzgado número dos de Elche por supuesta prevaricación, cohecho y malversación por el caso de la Clínica de Gran Alacant, causa en la que también están investigados el ex alcalde y diputado provincial de Bienestar Social Miguel Zaragoza, su cuñado y ex concejal de PersonaL, Jorge Perelló, y la hermana del ex primer edil Pilar Zaragoza.