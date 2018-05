La Diputación de Álava considera que multar por la munición ilegal es un "exceso" y cambia sus normas de caza

Los técnicos interpretaron que la mera tenencia (de munición ilegal) sin que quede probado su uso no implica sanción", han explicado fuentes oficiales del departamento de Agricultura de la Diputación. La consecuencia directa ha sido la desautorización a los guardas forestales que habían sorprendido a cazadores con esa munición ilegal y les habían abierto expedientes sancionadores. Según la Diputación no hay que imponerles sanción a no ser que se les pille usándola.