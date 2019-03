De diplomas a sueldos de un año: los premios por jubilación de los funcionarios de los parlamentos

El Parlamento andaluz o el catalán también entregan, como la Asamblea de Madrid, retribuciones extra de 36.000 euros o del equivalente a un año bruto de salarioEstos privilegios no se reparten de forma equitativa en todas las cámaras regionales: en siete de ellas o no reciben nada o les dan una placa, una medalla o un diplomaLos sindicatos justifican estos premios por la "falta de movilidad" de estos trabajadores "circunscritos a una institución particular"