Seguramente hay bastantes razones por las que el dios de Tomás de Aquino (el dios que gobierna el Reino de España desde el Vaticano) es formalmente insostenible. Podríamos sacarlas si investigáramos mucho. Yo os pongo aquí una razon por la que, ya de por sí sola, ese dios es absolutamente insostenible, incosistente lógicamente, y por tanto falso, sin necesidad de que tengamos una varita mágica que nos permita viajar a lo metafísico para verificar que allí ese dios no existe.

El dios que gobierna el Reino de España desde el Vaticano es falso porque libertad y bondad son conceptos incompatibles entre sí.

Si eres libre, puedes elegir ser malvado en vez de bondadoso. Si eres bondadoso, no tienes la libertad de elegir ser malvado.

Os podría poner aquí una conversación con una IA bastante reveladora e instructiva al respecto, pero ya he aprendido que necesito esperar un poco mas, a que el cociente intelectual meneante se desarrolle lo suficiente para ser capaz de hacer una valoración cualificada sobre las conversaciones con IAs.

No es una simple cuestión de deficiencia intelectual ajena. Es que la deficiencia intelectual es la que gobierna, pone strikes y hunde envíos en Menéame.