“Dios estaba en el corazón y en las manos de los cristianos de Adamuz”

La tarde de un apacible domingo de enero tiene ya un nombre en nuestra memoria. Adamuz. El pueblo que vio truncada su paz para enfrentarse al horror de un accidente de tren. El temido suceso ante el que todos nos preguntamos por qué. En momentos como este nos encontramos con preguntas que no siempre tienen respuesta fácil. ¿Cómo encontrar consuelo frente al dolor? ¿Cómo acompañar a quien ha perdido a un ser querido y ha visto quebrarse su vida en un instante? Desde la noche del domingo Adamuz está volcada en la atención a los afectados...