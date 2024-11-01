edición general
“Dios estaba en el corazón y en las manos de los cristianos de Adamuz”

La tarde de un apacible domingo de enero tiene ya un nombre en nuestra memoria. Adamuz. El pueblo que vio truncada su paz para enfrentarse al horror de un accidente de tren. El temido suceso ante el que todos nos preguntamos por qué. En momentos como este nos encontramos con preguntas que no siempre tienen respuesta fácil. ¿Cómo encontrar consuelo frente al dolor? ¿Cómo acompañar a quien ha perdido a un ser querido y ha visto quebrarse su vida en un instante? Desde la noche del domingo Adamuz está volcada en la atención a los afectados...

Destrozo #2 Destrozo
Si dios estaba ahí, por qué diantres permitió eso?

Definitivamente, si dios existe es un ser sanguinario, aberrante y asesino.
YSiguesLeyendo #1 YSiguesLeyendo
... y la parroquia abierta, siendo mano tendida y sustento, un espacio encendido con la luz de la esperanza y un lugar para la oración y el abrazo fraterno para el que sufre. En medio del sufrimiento, el párroco de Adamuz, Rafael Prados Godoy, reunió urgentemente a feligreses y colaboradores de Cáritas. Todo apoyo era necesario y comenzó a atender cada una de las necesidades materiales y también espirituales
#3 unocualquierax
Pues ya podía haber ido montado en los dos trenes y haber evitado tanta muerte y tanto dolor. Se supone que nos quiere infinito y que nada ocurre sin su voluntad.
En fin...
Jaime131 #4 Jaime131
Pues si estaba en los que murieron, no fue nada efectivo.
