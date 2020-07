"El dinero ruso está tan metido en la política británica que es casi imposible separarlo"

Marina Litvinenko, viuda del exespía Alexander Litvinenko - "El informe del comité es muy serio, pero no me atrevo a juzgar su efecto porque ya han dicho que carece de pruebas contundentes y que no habrá investigación posterior alguna. Es muy claro en lo que respecta a la 'nueva normalidad' que es el amasijo entre el dinero ruso en la economía británica y las prácticas del Estado bajo Putin que son las de interferir en Europa para debilitarla o provocar conflictos que después se tergiversan en los medios de comunicación de allí...