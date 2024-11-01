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Dinamarca tenía tan claro que EEUU estaba dispuesta a invadir Groenlandia que preparó un plan: dinamitar la isla

Dinamarca tenía tan claro que EEUU estaba dispuesta a invadir Groenlandia que preparó un plan: dinamitar la isla

Groenlandia, con apenas 56.000 habitantes, es la mayor isla del mundo y alberga una de las infraestructuras más críticas del Ártico para el control de rutas y vigilancia militar. Durante la Guerra Fría, este territorio remoto llegó a concentrar sistemas de alerta temprana capaces de detectar misiles en cuestión de minutos, recordando que, a veces, los lugares más aislados son también los más estratégicos del planeta.

| etiquetas: dinamarca , groenlandia
4 1 7 K -8 actualidad
5 comentarios
4 1 7 K -8 actualidad
#1 covacho
Buen intento, xataka. Pero no me lo creo.
1 K 21
#2 eqas
#1 Bueno, puedes buscar en internet. Hay mas fuentes. Es real y creíble.
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#4 Grahml *
#0 Duplicada:

www.meneame.net/m/actualidad/dinamarca-preparo-posibles-ataques-desde-

#1 Básicamente se refiere a explosionar las pistas de aterrizaje, no toda la isla.

Del mismo artículo:

"se prepararon con tropas desplegadas en Groenlandia que transportaron explosivos con el objetivo de volar las pistas de aterrizaje de Nuuk y Kangerlussuaq si comenzaba una invasión"
2 K 42
#5 Cazatrolls
#1 Si es Xataka ni entro en la noticia.
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Paladio #3 Paladio
todo lo de groenlandia fue un distractor. así funciona este psicópata y sus psicópatas de gorrito
0 K 11

menéame