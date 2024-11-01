Dinamarca tenía tan claro que EEUU estaba dispuesta a invadir Groenlandia que preparó un plan: dinamitar la isla

Groenlandia, con apenas 56.000 habitantes, es la mayor isla del mundo y alberga una de las infraestructuras más críticas del Ártico para el control de rutas y vigilancia militar. Durante la Guerra Fría, este territorio remoto llegó a concentrar sistemas de alerta temprana capaces de detectar misiles en cuestión de minutos, recordando que, a veces, los lugares más aislados son también los más estratégicos del planeta.