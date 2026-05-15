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Dinamarca pinta de rojo las palas de sus aerogeneradores y soluciona uno de los grandes problemas de la eólica

Dinamarca pinta de rojo las palas de sus aerogeneradores y soluciona uno de los grandes problemas de la eólica

La iniciativa se desarrollará en el parque marino Hollandse Kust West VI, en Países Bajos, un proyecto de 760 MW impulsado por Ecowende, alianza formada por Eneco y Shell. Allí, siete turbinas incorporarán una única pala roja dentro de su conjunto de tres aspas.

| etiquetas: energía eólica , aerogeneradores , aves , dinamarca
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3 comentarios
8 1 0 K 179 tecnología
asola33 #1 asola33
Para las aves
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KoLoRo #2 KoLoRo *
#1 Es que poner :
Dinamarca pinta de rojo las palas de sus aerogeneradores para reducir las muertes de aves

Quedaba como que dan mucha informacion... en un medio que busca informar y esas cosas.

PD: Admins, falta el voto "clickbait" en la lista... que ya toca visto los tiempos que manejamos.
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Apotropeo #3 Apotropeo
#1 Y, ¿Nadie ha pensado en los pájaros daltónicos y los murciélagos ?

:troll:
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menéame