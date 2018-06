Dinamarca y Noruega trabajan para la creación en Kabul de un centro para menores a los que han denegado el asilo [ENG]

Dinamarca y Noruega están trabajando para la creación de un centro en Kabul donde los menores afganos no acompañados a los que se haya denegado el asilo puedan ser devueltos, informaron los gobiernos danés y noruego. "Aún no hemos llegado aun acuerdo, pero hay un buen diálogo con las autoridades afganas", dijo el viceministro de Justicia noruego, Torkil Aamland. Si el plan sigue adelante, los menores afganos no acompañados a los que se haya denegado el asilo se verían obligados a regresar al centro en la capital de Afganistán.