Dinamarca llegó a preparar la voladura de las pistas de aterrizaje de Groenlandia ante un posible ataque de EEUU

Así lo ha revelado la radiotelevisión pública danesa DR, que informa de la activación de distintos preparativos por parte de las autoridades de Copenhague en un contexto de elevada tensión. Cuando los soldados daneses fueron trasladados en avión a Groenlandia en enero llevaron consigo explosivos para destruir, entre otras cosas, las pistas de aterrizaje de Nuuk y Kangerlussuaq con el objetivo de impedir que los aviones militares estadounidenses desembarcaran soldados en la isla.