Dinamarca construirá una valla en su frontera con Alemania para proteger a sus cerdos [ENG]

Dinamarca ha aprobado construir una valla de 1.5 metros de alto y 70 kilómetros de largo a lo largo de toda su frontera con Alemania para impedir la entrada de jabalíes lo cuales son portadores de fiebre porcina a pesar de que no ha habido ningún caso en el país. El motivo es que Dinamarca es uno de los mayores exportadores de cerdos y quiere por tanto protegerlos. La fiebre porcina no es peligrosa en humanos pero puede ser letal en cerdos y jabalíes y no existe aún vacuna para ello.