Dimite Wes Streeting, ministro de Sanidad británico, entre reproches a Starmer: "Está claro que usted no liderará al Partido Laborista en las próximas elecciones"

Wes Streeting dimite entre fuertes críticas a Starmer, de quien dice haber perdido la confianza en su liderazgo. "No cabe duda de que la impopularidad del Gobierno fue un factor importante y común en nuestras derrotas. Los líderes asumen responsabilidades, pero con demasiada frecuencia eso significa que otras personas caigan. Está claro que usted no liderará al Partido en las próximas generales y que los diputados y sindicatos laboristas quieren que el debate sobre el futuro sea de ideas, no de personalidades o mezquinas luchas internas"