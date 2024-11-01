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Dimite Wes Streeting, ministro de Sanidad británico, entre reproches a Starmer: "Está claro que usted no liderará al Partido Laborista en las próximas elecciones"

Dimite Wes Streeting, ministro de Sanidad británico, entre reproches a Starmer: "Está claro que usted no liderará al Partido Laborista en las próximas elecciones"

Wes Streeting dimite entre fuertes críticas a Starmer, de quien dice haber perdido la confianza en su liderazgo. "No cabe duda de que la impopularidad del Gobierno fue un factor importante y común en nuestras derrotas. Los líderes asumen responsabilidades, pero con demasiada frecuencia eso significa que otras personas caigan. Está claro que usted no liderará al Partido en las próximas generales y que los diputados y sindicatos laboristas quieren que el debate sobre el futuro sea de ideas, no de personalidades o mezquinas luchas internas"

| etiquetas: keir starmer , laborista , wes streeting , reino unido
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5 comentarios
9 1 0 K 118 actualidad
josde #4 josde
#3 Hay alguno bueno ?, en ese país de piratas.
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jm22381 #2 jm22381
Desde el Brexit la política británica parece la italiana queriendo cambiar de presidente cada 5 minutos...
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josde #1 josde
Poco a poco van dejando solo a es primer ministro,"laborista", poca vida le queda en su cargo por mucho que se aferre.
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#3 DenisseJoel
#1 Este es otro ultra, lo que quiere es sustituirle.
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azathothruna #5 azathothruna
Brexit means brexit :troll:
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menéame