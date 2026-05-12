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¡Dimite el presidente de Vocento durante la rueda de prensa de Florentino Pérez!

¡Dimite el presidente de Vocento durante la rueda de prensa de Florentino Pérez!

Florentino Pérez ha arrasado con todo en una rueda de prensa que quedará para la historia y en la que se centró a atacar a la prensa, especialmente centrado en el grupo Vocento, concretamente a ABC y Relevo, que estuvieron presentes a lo largo de todo su discurso.

| etiquetas: vocento , abc , dimisión , ataque , florentino
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9 comentarios
7 2 0 K 94 actualidad
#1 candonga1
Ni el mismísimo Vito Corleone era tan "eficaz".
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#4 Sammy_Jankis *
El titular da a entender que dimitió dentro del acto de la rueda de prensa, pero es un hecho que, casualidad o no, si bien dice que sucedió al mismo tiempo, no fue en el mismo evento.

Edito, según #3, ni siquiera fue al mismo tiempo. Periodismo de hoy.
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jonolulu #6 jonolulu
Florentino tose y todos se ponen firmes.

Y el dictador es Perro Sanxe.
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mikhailkalinin #2 mikhailkalinin
Joder, ese pavo que se jubile. Solo está en el palco del Bernabéu para corromper, influir. Las radiales y demás cosas que pagamos todos. El palco del Bernabéu es la nueva corte.
1 K 28
Butters #5 Butters *
#2 es una táctica que se utiliza para tener buena imagen social entre el populacho. Por eso tantos equipos de fútbol tienen publicidad de países árabes podridos de petrodólares. Porque si un gobierno o la justicia persigue a Pepito Gutiérrez, que no conoce nadie, lo tiene mucho más fácil que si persigue a Florentino Fernández, querido presidente del Madrid, que el caso va a tener mucha más presión popular y mediática. De la misma forma, no es lo mismo atacar a un país que no conoce ni el tato, que a Qatar te lo llevo viendo en las camisetas toda la vida.

Te pongo otro ejemplo: Jesús Gil era corrupto hasta la médula, y aún así había gente que lo defendía porque era su presidente
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Jakeukalane #7 Jakeukalane
Proprio
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magnifiqus #9 magnifiqus
Llorentino
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#8 mariopg
qué habrá sido?
1-llamadita de teléfono
2-se hizo mucha caca
3-principios… no, es broma xD
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menéame