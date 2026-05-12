¡Dimite el presidente de Vocento durante la rueda de prensa de Florentino Pérez!

Florentino Pérez ha arrasado con todo en una rueda de prensa que quedará para la historia y en la que se centró a atacar a la prensa, especialmente centrado en el grupo Vocento, concretamente a ABC y Relevo, que estuvieron presentes a lo largo de todo su discurso.
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Edito, según #3, ni siquiera fue al mismo tiempo. Periodismo de hoy.
Y el dictador es Perro Sanxe.
corromper, influir. Las radiales y demás cosas que pagamos todos. El palco del Bernabéu es la nueva corte.
Te pongo otro ejemplo: Jesús Gil era corrupto hasta la médula, y aún así había gente que lo defendía porque era su presidente
1-llamadita de teléfono
2-se hizo mucha caca
3-principios… no, es broma