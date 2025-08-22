Dimite el ministro de Exteriores de Países Bajos al bloquear el Gobierno la adopción de sanciones contra Israel

La dimisión del ministro neerlandés de Asuntos Exteriores, Caspar Veldkamp, después de que el Gobierno bloqueara su propuesta de adoptar sanciones contra Israel, ha sacudido este viernes la escena política en Países Bajos. Tras el anuncio de Veldkamp, miembro del partido Nuevo Contrato Social (NSC), han presentado su renuncia los tres ministros ―de Interior, Sanidad y Educación― y cuatro secretarios de Estado de su misma formación.
| etiquetas: paises bajos , gobierno , israel , palestina
