Dimite un coordinador de la Flotilla proHamás en protesta por la presencia de activistas LGTBI: «Nos mintieron sobre la identidad de algunos de los participantes»

El moderno progresismo es una coalición de tribus incompatibles entre sí, aliadas estratégicamente para luchar contra un enemigo común: nuestra civilización. Eso explica la extraña asociación de la izquierda con el islamismo, que parecen representar polos ideológicamente opuestos, como han demostrado las disputas entre musulmanes y activistas LGTB que han estallado en el seno de la Flotilla Global Sumud (GSF), un convoy multinacional de alrededor de 40 barcos que intenta romper el bloqueo marítimo de Israel a Gaza