Dimite un coordinador de la Flotilla proHamás en protesta por la presencia de activistas LGTBI: «Nos mintieron sobre la identidad de algunos de los participantes»

El moderno progresismo es una coalición de tribus incompatibles entre sí, aliadas estratégicamente para luchar contra un enemigo común: nuestra civilización. Eso explica la extraña asociación de la izquierda con el islamismo, que parecen representar polos ideológicamente opuestos, como han demostrado las disputas entre musulmanes y activistas LGTB que han estallado en el seno de la Flotilla Global Sumud (GSF), un convoy multinacional de alrededor de 40 barcos que intenta romper el bloqueo marítimo de Israel a Gaza

Propaganda pagada por el gobierno genocida de Israel.
La única fuente es un video en Facebook de un señor hablando en árabe (que nadie de quienes pone el link lo entiende). Además de que si buscas el nombre de ese supuesto coordinador, no aparece en ningún lado antes de que saltase la supuesta "noticia".

"Medio" proNazismo, por tanto credibilidad cero.
