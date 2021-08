Dimite Andrew Cuomo, gobernador de Nueva York, asediado por un escándalo de acoso sexual

Andrew Cuomo, el gobernador demócrata de Nueva York, no aguantó la presión y dimitió este martes en medio de la tormenta política provocada por las acusaciones de acoso sexual por parte de once mujeres. Cuomo, que ha pasado de ser una estrella del partido demócrata durante la pandemia, incluso con aspiraciones a La Casa Blanca, a un paria de su partido, anunció su salida en un mensaje de vídeo en el que negó las acusaciones más graves, pero aseguró que «dadas las circunstancias, lo mejor es que me aparte».