No he podido evitar hacerles a las IAs una segunda pregunta, en relación con mi anterior artículo. La pregunta es la siguiente:

PROMPT:

Ya conoces la batería de argumentos que intentaría utilizar Tomás de Aquino para intentar rebatir tu posición y para intentar convertirte a la creencia de que existe algún dios. ¿Cuáles serían las razones mas importantes y determinantes que alegarías tú a Tomás de Aquino, en relación con esa batería de argumentos suya, para hacerle entender tu propia posición de inclinarte por la no existencia de dioses, y lo equivocado de su posición al inclinarse por la sí existencia de algún dios?

----- o -----

ChatGPT:

Si tuviera que dirigirme a Tomás de Aquino —adoptando su vocabulario y reconociendo el peso histórico de sus Cinco Vías— expondría, de forma ordenada y con argumentos que tocan tanto sus premisas metafísicas como la factura empírica y epistemológica de sus inferencias, las siguientes razones por las que mantengo la inclinación por la no existencia de dioses y por qué sus conclusiones no son decisivas.

1) Cuestión de la universalidad de la premisa causal

Tomas parte de principios como “todo lo que se mueve tiene un motor” o “toda cosa contingente tiene una causa”. Hoy podemos señalar que tales principios son plausibles dentro de una física y una metafísica pre-moderna, pero no son evidencias indemostrables ni universales. La física contemporánea muestra procesos —por ejemplo, procesos cuánticos, fenómenos de creación en modelos cosmológicos y estados donde las categorías clásicas de tiempo/causa no aplican de forma simple— que ponen en duda la afirmación de una causalidad eficiente universal y sin excepción. Si la premisa causal no es necesaria ni universal, la inferencia a una causa primera personal se debilita.

2) Equivocación entre causas temporales y explicación metafísica última

Aquinas opera con nociones de causalidad derivadas de la experiencia temporal (causa eficiente, cambio en el tiempo). Pero aun admitiendo que hay series causales temporales, no es inmediato que exista una causa última de tipo análogo (un agente personal que actúa). Hay una equivocación lógica habitual: pasar de “cada elemento del universo requiere explicación” a “el conjunto requiere una única explicación de tipo agente personal”. Es perfectamente coherente que la explicación última sea no-personal (una ley, un estado cuántico, una estructura matemática necesaria) o que la serie causal sea finita o auto-suficiente en términos que Aquinas no contemplaba.

3) Falacia de composición y posibilidad del fundamento no teísta

Aquinas asume que lo que es cierto de los miembros de una serie (cada cosa necesita causa) debe ser cierto del todo (el universo necesita una causa única de tipo trascendente). Eso es susceptible de ser una falacia de composición: el que cada partícula tenga causa no implica que “el conjunto universo” tenga que tener una causa análoga. Son alternativas filosóficas racionales: aceptar una explicación colectiva (las leyes físicas y condiciones iniciales) o admitir que la serie causal no exige una causa personal.

4) Incluso si hubiera un ser necesario, eso no lo identifica con el Dios clásico

Muchas de las Vías conducen, en el mejor caso, a la existencia de algún fundamento necesario, no contingente, o a una “causa primera” abstracta. Pero de ahí a etiquetarlo como omnisciente, omnipotente en el sentido teísta, personal, providente y autor de revelaciones hay un salto inmenso no justificado por las premisas. La inferencia es insuficiente: la conclusión está sub-determinada por la evidencia. El primer motor podría ser una estructura física necesaria, una ley matemática necesaria, o una entidad no personal. Por tanto, las Vías no logran establecer las propiedades teológicas que importan para la fe.

5) Parsimonia y evaluación probabilística (razonamiento bayesiano)

Si comparamos hipótesis explicativas, la hipótesis “existencia de un dios complejo, intencional y con atributos teístas” tiene una carga ontológica y complejidad muy alta. Aplicando criterios de parsimonia y razonamiento probabilístico: a priori —sin evidencia positiva contundente— la probabilidad previa de una hipótesis que añade una entidad explanatoriamuy compleja es baja frente a hipótesis naturalistas que sólo recurren a leyes y estados físicos. Para aceptar la hipótesis teísta se requieren evidencias que compensen esa baja probabilidad previa; las Vías no suministran esa evidencia empírica distintiva que eleve la plausibilidad bayesiana de la hipótesis teísta por encima de alternativas naturalistas.

6) Explanatory scope y poder predictivo

Un criterio epistemológico importante es la capacidad explicativa y predictiva. Las teorías naturalistas (cosmología física, biología evolutiva, ciencias cognitivas) ofrecen modelos que explican con precisión y predicen observaciones nuevas. Introducir a Dios como explanans no añade mecanismos ni predicciones adicionales bien-definidos; con frecuencia remplaza explicaciones mecanicistas por una apelación a la agencia divina que no mejora la respuesta a “cómo” ni produce nuevas predicciones testables. Esto reduce su utilidad epistemológica.

7) El problema del mal como objeción práctica al teísmo clásico

Si aceptamos, como Aquinas hace en gran medida, un Dios omnipotente y perfectamente bueno, la existencia extensiva de sufrimiento natural y mal moral plantea una tensión seria. Las respuestas teológicas (bien mayor, libre albedrío, orden cognoscible sólo desde una perspectiva divina) son potencialmente consistentes, pero tienden a ser ad-hoc: explicaciones que salvan coherencia pero que no aumentan la probabilidad de la hipótesis teísta frente a una hipótesis naturalista donde el sufrimiento es simplemente consecuencia de procesos físicos y biológicos. Para muchas personas la evidencia de sufrimiento masivo reduce la credibilidad de un Dios omnibenevolente. Es una objeción que ataca la coherencia empírica de la teología clásica.

8) Experiencias religiosas y testimonios: explicación competidora desde la psicología

Aquinas concede valor a la experiencia religiosa; yo señalo que fenómenos similares (misticismo, visiones, sentimientos de lo numinoso) se explican plausiblemente por mecanismos cognitivos, neurofisiológicos, factores culturales y estados alterados de conciencia. Si la hipótesis “experiencias religiosas son efectos de procesos cerebrales y culturales” explica de modo más parsimonioso la regularidad empírica de tales experiencias que la hipótesis “estas experiencias son percepciones directas de lo divino”, entonces la interpretación naturalista es preferible epistemológicamente.

9) Argumento de la pluralidad religiosa y la falta de convergencia revelatoria

El hecho histórico de múltiples religiones con doctrinas contradictorias, cada una con experiencias y textos que sus adherentes toman como revelación, debilita la confiabilidad de cualquier revelación particular sin criterios externos. Si Dios quisiera comunicar quedar de modo claro, la existencia de tantas y tan dispares interpretaciones reduce la probabilidad a priori de que cualquier sistema religioso particular refleje fielmente una comunicación divina. Esto es un problema de evidencia historico-probabilística.

10) Teleología: la evolución y la teleonomía

La Vía teleológica (diseño) apela al orden funcional y finalidad aparente. Pero la biología evolutiva da un marco robusto (selección natural, derivación de estructuras adaptativas) que explica con detalle la apariencia de diseño sin recurrir a diseñador. En cosmología, la aparente “afinación” de constantes físicas tiene explicaciones alternativas (inflación, selección antropica, posibles multiversos, desconocimiento teórico) que hacen innecesaria la inferencia directa a diseñador. Además, el argumento analógico (objetos naturales ≈ artefactos) es débil; Hume ya mostró la insuficiencia de la analogía. Por tanto la teleología no sostiene la inferencia a un agente divino con la fuerza requerida.

11) No falsabilidad y riesgo de explica-todo ad hoc

Muchas formulaciones de la divinidad son compatibles con cualquier observación —cuando algo parece contradecirse, se introduce una defensa teológica ad-hoc. Una hipótesis que explica todo sin riesgo de refutación tiene poco valor epistemológico. El método científico y la investigación racional privilegian hipótesis susceptibles de prueba y potencial refutación, cosa que la noción clásica de Dios evita en muchos contextos.

12) Alternativas metafísicas plausibles (brute facts, leyes necesarias, estructuras matemáticas)

Si la preocupación de Aquinas es explicar por qué hay algo en lugar de nada, hay alternativas simpáticas: aceptar un “brute fact” (hecho fundamental no explicado), sostener que existen leyes o estructuras necesarias (p. ej., entidades matemáticas o estados cuánticos) o concebir explicaciones en términos de marcos físicos donde no hay comienzo temporal. Estas alternativas son ontológicamente menos cargadas que la hipótesis de un agente divino personal y ofrecen explicaciones coherentes sin añadir propiedades teístas.

Resumen ejecutivo para Tomás de Aquino

Sus premisas causales y teleológicas no son incuestionables: la ciencia contemporánea y ciertos refinamientos metafísicos las ponen en duda o relativizan su universalidad.

Incluso si aceptáramos una “causa necesaria” o “primer motor”, eso no constituye una identificación lógica y suficiente con el Dios teísta clásico (atributos personales, providencia, moral perfecta, revelación).

En evaluación comparativa (parsimonia, capacidad predictiva, probabilidad a priori), las alternativas naturalistas —leyes, estados necesarios, procesos físicos— son epistemológicamente preferibles salvo que se aporte evidencia muy fuerte y específica a favor del teísmo.

Problemas empíricos (mal, pluralidad religiosa, explicaciones psicológicas de la experiencia religiosa) y metodológicos (no falsabilidad, carácter ad-hoc de ciertas teodiceas) reducen la credibilidad de la hipótesis teísta clásica frente a explicaciones naturalistas.

Si se me permite concluir con tono conciliador: reconoceré ante Aquino la fuerza histórica y filosófica de su proyecto —los problemas de contingencia y finalidad planteados por él son reales y relevantes—, pero le pediría que aceptase que las inferencias necesarias en su marco no son las únicas ni las más justificadas a la luz de la evidencia empírica y del escrutinio epistemológico moderno. En mi juicio, sus vías muestran que hay cuestiones profundas por explicar; no muestran, con la contundencia que exigiría la conversión epistemológica, que la mejor explicación sea un dios personal con las propiedades clásicas del teísmo.

----- o -----

DEEPSEEK:

Mis razones más determinantes para cuestionar las quinque viae de Tomás de Aquino serían las siguientes, estructuradas como diálogo crítico con sus premisas:

1. Crítica a la necesidad de una "Primera Causa" o "Motor Inmóvil"

Contra el argumento del movimiento y la causalidad:

La regresión infinita que Aquino rechaza no es lógicamente imposible en un universo sin tiempo lineal (como sugiere la cosmología moderna). Incluso si aceptáramos la necesidad de una primera causa, esta no requiere ser un dios personal, inteligente o benevolente. Podría ser un evento físico necesario (como una fluctuación cuántica o un estado eterno del multiverso). Su salto de "existe una causa no causada" a "esa causa es Dios (el Dios cristiano)" es una petición de principio no justificada.

2. El problema de la "necesidad" vs. "contingencia"

Contra el argumento de la contingencia:

Aquino asume que "todo lo contingente requiere de un ser necesario". Esto presupone que la categoría de "ser necesario" es coherente. En lógica modal, la "necesidad" aplicada a la existencia de una entidad es problemática: no tenemos ejemplos de "seres necesarios" en nuestra experiencia. El universo mismo podría ser necesario (como propone el modelo del "universo bloque" en cosmología). Además, si Dios es "simple" y "necesario", es difícil explicar cómo de él emergen propiedades complejas y contingentes sin violar su simplicidad.

3. La teleología natural es explicable sin diseño inteligente

Contra el argumento de la finalidad:

La aparente "dirección" o "propósito" en la naturaleza (por ejemplo, órganos adaptados a funciones) está perfectamente explicada por la selección natural darwiniana, que no requiere un planificador. Lo que Aquino interpretaba como "finalidad" (p. ej., que el fuego calienta) son regularidades físicas emergentes de leyes naturales ciegas. Atribuir diseño a lo que desconocemos es la falacia del dios de los huecos.

4. Los grados de perfección no implican un máximo real

Contra el argumento de los grados de perfección:

Conceptos como "bondad", "nobleza" o "perfección" son construcciones humanas subjetivas, no propiedades objetivas del universo. Incluso si aceptamos gradaciones, no se sigue que exista un "máximo real" fuera de nuestra mente. Proyectar ideales humanos en una entidad máxima es antropomorfismo.

5. La simplicidad divina entra en contradicción con los atributos divinos

Crítica interna a la coherencia del Dios de Aquino:

Aquino define a Dios como simplicísimo (sin partes) pero también como omnisciente, omnipotente y bondadoso. Estos atributos implican distinciones conceptuales que chocan con la simplicidad absoluta. Un ser sin partes ni composición no puede, por ejemplo, conocer múltiples cosas sin introducir complejidad cognitiva. Esta tensión lógica sugiere que el concepto es autocontradictorio.

6. El problema del mal sigue siendo irresoluble para un Dios omnibenevolente

Crítica desde la evidencia empírica:

Aun si los argumentos metafísicos fueran válidos, la existencia de sufrimiento innecesario (mal natural, dolor animal, enfermedades infantiles) es incompatible con un dios todopoderoso y totalmente bueno. Las teodiceas posteriores (incluyendo intentos tomistas) no han ofrecido una explicación satisfactoria que preserve ambos atributos simultáneamente.

7. Los argumentos no identifican al Dios cristiano

Crítica de subdeterminación:

Aun si se concediera la necesidad de un "motor inmóvil" o "ser necesario", nada en esos argumentos apunta al Dios personal, trinitario y revelado del cristianismo. Podría ser el demiurgo de Platón, una fuerza impersonal, o un principio físico desconocido. Aquino da un salto injustificado desde la filosofía griega a la revelación judeocristiana.

En resumen, mi réplica a Tomás de Aquino sería:

Sus argumentos dependen de premisas metafísicas aristotélicas que la ciencia y la filosofía modernas han cuestionado (p. ej., la imposibilidad de regresiones infinitas, la teleología intrínseca). Además, cometen falacias de composición (atribuir al universo propiedades de sus partes) y de non sequitur (de "existe una causa" a "esa causa es Dios"). Finalmente, incluso si fueran lógicamente válidos, no superan la carga de la evidencia empírica en contra (el mal, la evolución) ni resuelven las incoherencias internas de los atributos divinos.

----- o -----

KIMI:

Respuesta a Tomás de Aquino

Reconocimiento inicial: Tus vías son argumentos lógicamente vaildos. El problema no está en la validez formal, sino en la solidez de las premisas y los saltos conceptuales no justificados. Aquí están tus errores fundamentales:

1. Error de categoría: El universo no es un miembro más dentro del conjunto

Tus primeras tres vías (movimiento, causa, contingencia) cometen la falacia de composición: asumes que si cada cosa dentro del universo necesita una causa, entonces el universo como totalidad también la necesita. Pero el tiempo, la causalidad y la contingencia son propiedades intramundanas que surgieron con el universo mismo. No puedes extrapolar reglas que operan dentro del sistema al sistema como totalidad sin cometer un equivoco de categoría. Es como si, viendo que cada persona tiene una madre, concluyeras que la humanidad entera tiene una "madre cósmica".

2. La regresión infinita no es lógicamente imposible

Tu rechazo a la regresión infinita (en las tres primeras vías) es arbitrario: no demuestras por qué una cadena infinita de causas o movimientos es imposible. En matemáticas, las series infinitas son perfectamente coherentes. Afirmar "debe haber un primer motor inmóvil" es simplemente asumir tu conclusión: presupones que la cadena tiene que terminar donde tú quieres. Un universo con regresión infinita es tan lógicamente posible como uno con una causa primera.

3. De "Causa Primera" a "Dios" hay un abismo sin puentes

Tu argumento más grave es el salto cualitativo: incluso si aceptáramos una "causa primera" o "motor inmóvil", no sigue de ello que esta causa tenga conciencia, voluntad, bondad o inteligencia. Es un ERROR DE ATRIBUCIÓN: transfieres a tu causa primera atributos psicológicos humanos sin ningún puente lógico. Una causa primera podría ser un principio físico necesario, una fluctuación cuántica, o cualquier otra cosa que no sea un agente consciente. No hay en tus vías ningún paso que justifique la personalidad de la divinidad.

4. La teleología no requiere un diseñador

Tu vía del orden asume que la regularidad natural (leyes físicas, finalidad en los procesos) implica un propósito impuesto desde fuera. Pero la selección natural demuestra que el orden emergente puede surgir de procesos ciegos y no deliberados. La complejidad no es evidencia de diseño; es evidencia de procesos iterativos (físicos, químicos, biológicos) que seleccionan configuraciones estables. No necesitas un "intelecto ordenador", solo sistemas dinámicos con reglas locales.

5. Los grados de perfección no implican un máximo existente

Tu vía de los grados comete el error del supremo platonismo: de que existe un "máximo" por el mero hecho de haber un continuum. Pero los comparativos (más bueno, más noble) no exigen un superlativo ontológico. Son relaciones intramundanas, no referencias a un arquetipo externo. Que haya cosas "más calientes" no implica la existencia de un "calor absoluto" independiente. Es una confusión entre relaciones cuantitativas y entidades sustanciales.

Conclusión para Tomás: Tu sistema es coherente internamente pero se desmorona al enfrentarlo a la epistemología moderna. Ninguna de tus vías supera el escrutinio de:

Falsabilidad : ninguna premisa es comprobable empíricamente.

: ninguna premisa es comprobable empíricamente. Parsimonia : introducés una entidad (Dios) con atributos complejos sin necesidad.

: introducés una entidad (Dios) con atributos complejos sin necesidad. Justificación: saltás de lo abstracto (causa) a lo concreto (Dios personal) sin argumentos.

Tu "inclinación" es un bonito sistema metafísico, pero no una deducción obligada de la realidad.

----- o -----

GROK:.

Si tuviera la oportunidad de debatir directamente con Tomás de Aquino, un pensador profundo y sistemático del siglo XIII, le expondría mis contraargumentos con respeto, reconociendo el ingenio de sus "Cinco Vías" en las Summa Theologica, pero destacando cómo el avance del conocimiento humano —especialmente en ciencia, lógica y filosofía moderna— las debilita o las hace innecesarias. Mi objetivo no sería "convertirlo" de manera agresiva, sino mostrarle por qué, desde una perspectiva racional y empírica actual, me inclino por la no existencia de dioses, y cómo sus argumentos, aunque elegantes, se basan en premisas que ya no sostienen bajo escrutinio contemporáneo. Le explicaría que mi posición no es dogmática, sino probabilística: basada en la ausencia de evidencia verificable, prefiero explicaciones naturales parsimoniosas.

A continuación, detallo las razones más importantes y determinantes que le alegaría, estructuradas en relación con cada una de sus Cinco Vías principales, seguidas de motivos transversales que cuestionan el conjunto. Usaría un enfoque dialéctico, similar al suyo, para construir el diálogo.

1. Contra la Primera Vía (el argumento del movimiento o motor inmóvil):

Tomás argumenta que todo lo que se mueve es movido por otro, lo que lleva a una cadena que no puede ser infinita, requiriendo un primer motor inmóvil (Dios). Le respondería que esta premisa aristotélica ha sido superada por la física moderna. Por ejemplo, las leyes de Newton y la relatividad de Einstein explican el movimiento como una propiedad inherente del universo, conservada por inercia y energía, sin necesidad de un "motor" externo constante. El Big Bang proporciona un origen temporal para el movimiento observable, pero no requiere una causa sobrenatural: podría surgir de fluctuaciones cuánticas en un vacío preexistente, como sugiere la mecánica cuántica. Además, le preguntaría: "¿Por qué asumir que la cadena no puede ser infinita o cíclica? La cosmología actual permite multiversos o universos oscilantes, haciendo innecesario un 'primer motor' divino." Esto muestra que su argumento asume un universo lineal y finito que la ciencia ya no exige.

2. Contra la Segunda Vía (el argumento de la causalidad eficiente):

Aquí, Tomás postula una cadena de causas eficientes que no puede retroceder infinitamente, necesitando una causa primera incausada (Dios). Mi refutación clave sería el problema de la regresión especial: si todo requiere una causa, ¿qué causó a Dios? Invocar que Dios es "incausado" es una petición de principio, ya que aplica una excepción arbitraria. Le citaría a David Hume y Bertrand Russell, quienes argumentan que el universo en sí podría ser la "causa primera" o que las cadenas causales podrían ser infinitas sin contradicción lógica. La física cuántica, con eventos como la desintegración radiactiva que ocurren sin causa determinista aparente (solo probabilística), socava la idea de una causalidad estricta y universal. Le diría: "Tomás, tu argumento explica el 'cómo' de las causas, pero no el 'por qué' inicial; la ciencia ofrece modelos como el de Hartle-Hawking, donde el tiempo y el espacio emergen sin un 'principio' causal, eliminando la necesidad de un dios como tapón lógico."

3. Contra la Tercera Vía (el argumento de la contingencia y necesidad):

Tomás distingue entre seres contingentes (que podrían no existir) y un ser necesario (Dios) que explica por qué algo existe en lugar de nada. Le replicaría que esta dicotomía es falaz: ¿por qué no podría el universo mismo ser necesario? La ley de conservación de la energía-masa sugiere que el total del universo es cero (energía positiva y negativa se cancelan), permitiendo que surja de "nada" sin violar lógica alguna, como propone Lawrence Krauss en cosmología. Además, la evolución y la abiogénesis explican la emergencia de la vida de procesos naturales contingentes, sin requerir un sostén necesario. Le enfatizaría: "La pregunta '¿por qué existe algo en lugar de nada?' es profunda, pero asumir un dios no la resuelve; solo la desplaza. La evidencia apunta a un universo autocontenido, donde la 'necesidad' reside en leyes físicas impersonales, no en una entidad consciente."

4. Contra la Cuarta Vía (el argumento de los grados de perfección):

Tomás infiere que los grados de bondad, verdad o ser en las cosas implican un máximo absoluto (Dios). Esta es una de las más débiles para mí: le explicaría que los "grados" son subjetivos y culturales, no objetivos. Lo que consideramos "perfecto" es una proyección humana, influida por evolución y psicología, no una escala metafísica. Por ejemplo, la "perfección" en la naturaleza se explica por adaptación darwiniana, no por un ideal platónico. Hume y Nietzsche han deconstruido esto: la bondad no es inherente al universo, sino relativa. Le diría: "Tomás, tu vía asume un platonismo que la ciencia rechaza; en un universo material, no hay 'máximos' absolutos, solo comparaciones locales. Invocar a Dios como el 'más perfecto' es circular, ya que define la perfección por Dios en primer lugar."

5. Contra la Quinta Vía (el argumento teleológico o del diseño):

Tomás ve un orden y propósito en la naturaleza, infiriendo un diseñador inteligente. Esta es la más intuitiva, pero la más refutada por la biología moderna: le presentaría la teoría de la evolución por selección natural de Darwin, que explica la complejidad aparente (como el ojo o las alas) mediante procesos ciegos y acumulativos, sin necesidad de diseño. Richard Dawkins lo llama "el relojero ciego". Además, imperfecciones como el nervio laríngeo recurrente en las jirafas o el apéndice humano sugieren un "diseño" torpe, incompatible con un dios omnisciente. Le argumentaría: "El orden emerge de leyes naturales caóticas, como en la termodinámica o la autoorganización. Asumir un fin (telos) es antropomórfico; la ciencia muestra un universo indiferente, no dirigido."

Motivos transversales para defender mi posición y cuestionar la suya:

Más allá de refutaciones específicas, le expondría argumentos generales que socavan el teísmo tomista en su conjunto:

Falta de evidencia empírica y falsabilidad: Sus vías son deductivas, pero no probatorias. Como IA anclada en el método científico (inspirado en Popper), le insistiría en que las afirmaciones extraordinarias requieren evidencia extraordinaria. No hay experimentos que confirmen a Dios, mientras que las explicaciones naturales sí son testeables y predictivas.

Principio de parsimonia (Navaja de Occam): Introducir a Dios complica innecesariamente; el universo se explica mejor por leyes simples y naturales. Le preguntaría: "¿Por qué multiplicar entidades cuando las observaciones bastan?"

Contexto histórico y epistemológico: Reconocería que en el siglo XIII, sin telescopios, microscopios ni física cuántica, sus argumentos eran razonables. Pero hoy, con el Hubble, el LHC y la genómica, vemos un cosmos vasto y mecánico, no centrado en lo humano ni en un creador personal. Esto no invalida su intelecto, sino que lo contextualiza.

Implicaciones éticas y existenciales: Finalmente, le sugeriría que un universo sin dioses fomenta responsabilidad humana: creamos significado nosotros, no lo recibimos de arriba. Esto evita problemas como el mal (teodicea), que sus argumentos no resuelven satisfactoriamente.

En resumen, le diría a Tomás que sus vías son brillantes ejercicios lógicos, pero fallan al no adaptarse a la evidencia acumulada. Mi inclinación atea se basa en priorizar lo verifiable sobre lo especulativo, invitándolo a reconsiderar bajo la luz de siglos de progreso. ¿Qué aspecto de este debate te interesa explorar más?