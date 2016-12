Dime cómo aparcas el vehículo y te diré quién eres

En el dibujo del parking imaginario se enumeran los once tipos de trastornos de personalidad. 1.- Paranoide: ¡Arrinconado otra vez! “Recuerda que no puedes confiar en nadie” 2.- Narcisista: “Mi coche es el más grande y más lujoso y me gusta que lo tengas claro” 3.- Dependiente: “Necesito a los otros coches para sentirme protegido” 4.- Pasivo-Agresivo: “Estaciono en el oblicuo para ocupar al menos 2 espacios” 5. etc...