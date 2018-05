Dime Algo Bonito (El Capitán Babosa)  

Cuando parecía que no iba a sacar ninguno mas de esta saga, cojo y me da por hacer el Capitán Babosa. Hace poco que vi la pelicula de Piratas del Caribe: La Venganza de Salazar y la verdad, es que no pude contenerme de la emoción cuando vi el bofetón. Su autentico nombre es John Smith y su primera aparición es en "La Maldición de la Perla Negra". Sale hasta la fecha en todas las películas de la saga. En este capitulo veras a uno de los piratas mas carismáticos piropear con rimas a Karina Smith.