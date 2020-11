El dilema de vender obras de museos para sobrevivir a la pandemia

La pandemia ha provocado que muchos museos tengan que plantearse la venta de las obras de su colección para sobrevivir. No hay visitas ni actividades físicas, por lo que se ha reducido al máximo su principal fuente de ingresos. El Museo de Brooklyn, por ejemplo, pretende vender cuadros de Cranach el Viejo, Courbet o Corot. La Royal Academy de Londres, ha debatido si debe poner en venta su relieve de Miguel Ángel. Los museos públicos españoles no tienen este dilema, ya que por ley no pueden vender sus obras.