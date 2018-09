"Me dijo que fuéramos a su coche y lo arregláramos": retrato del acoso sexual en las aulas mexicanas

México tiene una cifra preocupante de acoso: el 20% de las mexicanas que estudiaban la prepa (entre 15 y 18 años) en 2016 fueron víctimas de violencia, particularmente de tipo sexual. El hostigamiento sexual por parte de profesores o autoridades es claramente un delito, según el artículo 259 Bis del Código Penal. El principal obstáculo para acabar con estas agresiones es que las alumnas no se atreven a denunciar por miedo a ser juzgadas, a que no les crean sus padres o las autoridades, o a no ser respaldadas, explica el especialista.