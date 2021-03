«Me dijeron que no le denunciara, que los trapos sucios se lavan en casa»

Ella es policía nacional en Gijón y campeona de tiro olímpico, pero aún así Sonia Franquet ha vivido el calvario del acoso. El apoyo de sus compañeros fue fundamental para decidirse a plantar cara a su acosador. Él, también tirador, ha sido condenado y el juez le ha retirado las armas. Una condena firme y contra la que no cabe recurso, porque «ha reconocido ante la jueza que me acosaba, me vigilaba y me seguía a todas partes». Reconoció que era verdad todo lo que ella denunció el 2 de mayo de 2018. Así que aceptó ser condenado por acoso.