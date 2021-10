"Que me digan que vivo a su costa es lo que más me duele": el dolor de quienes lo han perdido todo

"Lo que más me duele que que nos traten como delincuentes, borrachos o vagos. Que nos digan que vivimos a costa de otros, que nos dan y nosotros no ofrecemos nada, porque no es cierto y nosotros no somos los culpables". Se llama Mari Ángeles, tiene dos hijas, vive en Madrid y cobra el Ingreso Mínimo Vital (IMV) después de trabajar 30 años. Ahora reconoce que tiene miedo a que le puedan ofrecer un trabajo aunque le ofrezcan cien euros más. Su argumento es difícil de rebatir. "Si el contrato es de un mes, o de unos días., ¿qué hago si me quitan