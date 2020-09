La difusión del listado de las pruebas de coronavirus de centros educativos en Madrid: tratamiento ilícito de datos

La difusión por error del listado en un fichero de las pruebas de coronavirus de centros educativos de la Comunidad de Madrid supone un tratamiento ilícito de datos personales aunque no sean calificados como sensibles. No obstante, “lo máximo a lo que se puede aspirar es una declaración de apercibimiento, de que se ha infringido la ley pero no lleva aparejada ninguna sanción económica”, explica el experto en protección de datos Samuel Parra.