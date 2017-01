Las difíciles decisiones de las venezolanas que se convierten en prostitutas en Colombia

La galopante inflación venezolana, que el Fondo Monetario Internacional calcula en 500% para 2016, fue un factor que la llevó a tomar esta decisión. "Ya todo se me complicó, una amiga que está acá fue la que me comentó, me dijo cómo era todo", me cuenta. "Yo lo vi no tan fácil, pero qué más, hice la prueba y pues acá estoy". "Si a uno le sale una amanecida -que es irse con un cliente en la noche y llegar al día siguiente- lo más que le pueden dar a uno es 200.000 pesos colombianos (US$66). Y ya, ya me hice el sueldo mínimo de Venezuela", me exp