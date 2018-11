“Es difícil hacer buen periodismo con gente valorada como si fueran esclavos”  

TVE tuvo la serie 'Mujeres de América Latina' congelada durante año y medio sin emitirla "porque les parecía muy revolucionaria, en el sentido de que iba a la raíz de la opresión de las mujeres. Finalmente se emitió y después a mi me tuvieron siete años en los pasillos de Televisión Española sin hacer nada. Después mi carrera no se recuperó nunca. Posteriormente hice otras series, pero hasta que me despedí de TVE con un ERE hace 18 años no me ofrecieron nada relevante". Carmen Sarmiento, Premio Periodistas Vascos a la Libertad de Expresión.