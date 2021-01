"Es difícil explicar lo que está pasando en esta ciudad"

Los vecinos del barrio de La Concepción se levantan contra la propuesta de Vox, apoyada por PP y Ciudadanos, de retirar una obra colaborativa que retrata a mujeres que lucharon por la igualdad. "Lo de crear un mural para homenajear a los deportistas paralímpicos, que es maravilloso, me da la sensación de que es una justificación para ponerle una cara amable a la idea de un partido, como Vox, con ideas no favorables a la igualdad", añade Nuño, que remata: "El arte no molesta, molestan los pensamientos pequeñitos".