Diferencias entre el peso muerto rumano (RDL) y el convencional

Este artículo explica cuales son las principales diferencias biomecánicas entre el peso muerto rumano y el peso muerto convencional, además explica como ejecutar ambos movimientos, que musculatura trabajan y cual utilizar según los objetivos que tengas marcados. Todo ello basado en la evidencia científica con referencias de estudios que utilizaron electromiografía para analizar la activación de fibras producida en cada ejercicio.