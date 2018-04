Diferencias entre anime y cartoons ¿Que son?

Una ve que hayan leído lo anterior y hayan comprendido lo básico procedere a explicar sus respectivas diferencias. 1.- La primera diferencia es el Termino de cada una, a esto me refiero que el Anime se refiere a la animacion Japonesa, y el cartoon mas que todo a la animacion De Estados Unidos. 2.- El diseño: A esto me refiero a que en los Cartoons no buscan tanto los detalles de los personajes o escenarios, son mas simples, en cambio en el Anine se esfuerzan en marcar cada detalle de los personajes y Escenarios.