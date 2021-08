Diez tesis sobre Afganistán

Hoy y mañana todo el mundo, me temo, os va a dar su opinión sobre Afganistán. Dado que esta es la guerra más larga de la historia de Estados Unidos y que este es un boletín sobre política americana, me temo que no podréis escapar del tema por aquí. Este es un tema complicado, y como casi todo el mundo en internet, no soy un experto en la región, así que tomaos lo que digo con más cautela de la habitual. Aun así, conozco la política americana bien y he leído un poco demasiado sobre batallitas e historia militar como para contenerme (...)