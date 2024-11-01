Diez provincias tienen más españoles cobrando el paro que parados

El sistema de prestaciones por desempleo arrancó 2026 con una tasa de cobertura del 79,09%, la más alta en un mes de enero desde que hay registros comparables. Lo llamativo no es solo el récord, sino que diez provincias superan el 100%, lo que implica que hay más personas cobrando prestación que parados registrados con derecho a ella. La explicación está en los trabajadores fijos discontinuos inactivos, que cobran prestación cuando su contrato se interrumpe, pero no figuran como parados.