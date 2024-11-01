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Diez provincias tienen más españoles cobrando el paro que parados

El sistema de prestaciones por desempleo arrancó 2026 con una tasa de cobertura del 79,09%, la más alta en un mes de enero desde que hay registros comparables. Lo llamativo no es solo el récord, sino que diez provincias superan el 100%, lo que implica que hay más personas cobrando prestación que parados registrados con derecho a ella. La explicación está en los trabajadores fijos discontinuos inactivos, que cobran prestación cuando su contrato se interrumpe, pero no figuran como parados.

| etiquetas: provincias , beneficiarios , parados , sepe
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3 comentarios
2 0 2 K 12 actualidad
WcPC #3 WcPC
Pero a ver, si tienes trabajadores en trabajos temporales, entre temporada y temporada cobran el paro sin estar parados...
Es algo que ocurre desde siempre...
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#1 Grahml
Simplemente indicar que la noticia sale de comparar la tabla provincial de beneficiarios con la tabla provincial de paro registrado, utilizando la definición de cobertura que proporciona el propio informe.

En el documento “Demandantes de empleo, paro registrado, contratos y prestaciones. Enero de 2026” se encuentran la tabla “Paro registrado por CC. AA. y provincias” (páginas 34-35) y la tabla “Beneficiarios de prestaciones por desempleo por provincias” (página 73).

También, en el propio…   » ver todo el comentario
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frankiegth #2 frankiegth *
Porque todo el mundo sabe que en España se ata a los parados con longanizas... No la voto sensacionalista por los pelos.
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menéame