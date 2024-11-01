Diez provincias tienen más españoles cobrando el paro que parados

El sistema de prestaciones por desempleo arrancó 2026 con una tasa de cobertura del 79,09%, la más alta en un mes de enero desde que hay registros comparables. Lo llamativo no es solo el récord, sino que diez provincias superan el 100%, lo que implica que hay más personas cobrando prestación que parados registrados con derecho a ella. La explicación está en los trabajadores fijos discontinuos inactivos, que cobran prestación cuando su contrato se interrumpe, pero no figuran como parados.
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Es algo que ocurre desde siempre...
En el documento “Demandantes de empleo, paro registrado, contratos y prestaciones. Enero de 2026” se encuentran la tabla “Paro registrado por CC. AA. y provincias” (páginas 34-35) y la tabla “Beneficiarios de prestaciones por desempleo por provincias” (página 73).
También, en el propio… » ver todo el comentario