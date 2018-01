Diez mitos sobre tecnología que nos hemos creído a pies juntillas  

Levanta el brazo cuando te quedes sin cobertura. Es casi una reacción instintiva y, por ridículo que te haga sentir, seguro que más de una vez has alzado el móvil en busca de cobertura. Pero aunque no lo creas, no es efectivo. Así lo asegura Lin Zhong, profesor de ingeniería eléctrica e informática en la Universidad Rice, ubicada en Houston, al argumentar que la cobertura es casi la misma en todo nuestro alrededor, por muy largos que tengamos los brazos. Sin embargo, sí hay una manera de mejorarla, especialmente si estamos en una ciudad.