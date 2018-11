El cuidado de nuestro planeta es cosa de todos, por más que algunos se empeñen en negar la existencia del cambio climático o en difundir falsas creencias sobre el reciclaje. Los pequeños hábitos que es posible adquirir pueden marcar la diferencia y aportar nuestro grano de arena para dejar un mundo mejor. Si has escuchado alguna vez eso de que reciclar no sirve para nada o has tenido dudas sobre qué has de tirar en cada contenedor de residuos , te ayudará leer estas diez cosas que debes saber sobre el reciclaje.