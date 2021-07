Dietas no, gastos promocionales y liberalidades sí, ¿qué puede deducirse un autónomo?

La Agencia Tributaria tenía un criterio muy claro sobre que se consideraban gastos deducibles y qué gastos no lo eran con arreglo al concepto de gastos promocionales y liberalidades. Pero una sentencia del Tribunal Supremo ha puesto en cuestión dicho criterio. Y a resultas de dicha sentencia parece que ahora un autónomo no se puede deducir una dieta cuando tiene que comer fuera de casa o su lugar de trabajo, pero si puede invitar a un cliente a una comida y deducirse dicho gasto, aunque luego no cierre un negocio directamente