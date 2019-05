"La dieta anticáncer es una mentira peligrosa"

La evidencia científica apunta que con un estilo de vida saludable es factible reducir las posibilidades de padecer algunas enfermedades. Pero prevenir no es curar. El dietista-nutricionista, docente y divulgador Julio Basulto ha dedicado su último libro a investigar qué puede y qué no puede hacer la alimentación por nuestra salud. Que quede claro: la realidad científica respecto al cáncer es que la dieta puede ser o paliativa, pero no curativa. "El cáncer te lo cura, si puede, un oncólogo de bata blanca."