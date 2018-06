"Si me dieran cinco minutos, haría pedazos a Donald Trump"

Mario Molina, que fue asesor del equipo de transición del presidente estadounidense Barack Obama para cuestiones del medio ambiente, a Donald Trump, que no tiene asesores científicos, le diría: "lo considero una falta de responsabilidad. No es admisible esta ignorancia, es de alta irresponsable por está poniendo en riesgo a futuras generaciones… ¿Qué sabe del clima? Seguramente que prácticamente nada, y si no tiene ni idea, es irresponsable (...) Yo en cinco minutos lo haría pedazos".