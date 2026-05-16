¿Qué dicen las encuestas en Andalucía? El pinchazo del PP y otras posibles sorpresas

El pasado lunes fue el último día con encuestas públicas y nuestro promedio cerró con el PP primero (43% de los votos), seguido del PSOE (22%-23%), Vox (14%), Por Andalucía (8%), Adelante Andalucía (7%) y SALF (2%). El dato curioso es el 43% del PP: son exactamente los mismos apoyos que en 2022, cuando Juanma Moreno conquistó la primera mayoría absoluta del PP en Andalucía. Y sin embargo, esos mismos votos no le garantizarían reeditar la mayoría.